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YENİ NOKİA 3310 SATIŞA ÇIKTI

Yeni Nokia 3310 satışa çıktı

Efsane telefonun yeni modeli Nokia 3310, ön siparişe sunuldu.

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Belsimpel'in web sitesinde listelenen cihazların ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında kesin bir açıklama yok. Ancak cihazların "kısa süre içerisinde kullanılabilir olacağı" açıklaması dikkat çekiyor. MWC 2017'de telefonların resmi olarak yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı açıklanmıştı. 

 228 TL'DEN SATILACAK
 
3310’un modern versiyonunun önce Avrupa’da 59 euro (228 TL) gibi bir fiyatla satışa sunulmasının planladığını aktarıldı.
Nokia 3310 efsanesi yenilenmiş haliyle geri döndü! MWC 2017 kapsamında duyurulan yeni Nokia 3310 ön siparişe açıldı. Peki NOkia 3310'un özellikleri neler? İşte yeni Nokia 3310 hakkında bilmeniz gereken her şey...
 
Nokia 3310 yenilenmiş versiyonuyla tekrar karşımızda! Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtıldı. Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip.
 
Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan türden. 2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut. 30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle yine bu telefonun bir pil canavarı olduğunu söylenebilir.
 
ÖN SİPARİŞE SUNULDU
 
Hollanda'nın online perakende şirketi Belsimpel'in web sitesinde listelenen cihazlar, 49 euro fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu.
 
NOKIA 3310'UN ÇIKIŞ TARİHİ
 
Nokia kanadından yapılan açıklamaya göre 3310'un 2017'nin ikinci çeyreğinde raflardaki yerini alacak.
 
NOKİA 3310 ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 
Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram
Ekran: 2.4 inç QVGA
Kamera: 2 MP, LED flaş destekli
Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği
Yazılım: Nokia Series 30+
Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası

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