Yeni Şafak'tan yeni Suat Kılıç iddiaları

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'e, Fethullah Gülen'den selam getirdiğini ve Erdoğan'a karşı uyardığını iddia ettiği dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Suat Kılıç'ın, bazı Cemaatçi isimleri kendi döneminde yüksek mevkilere yerleştirdiğini iddia eden gazete, bu isimlerin çoğunun FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden alındığını söyledi.

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'e, Fethullah Gülen'den selam getiren ve Erdoğan'a karşı uyardığı söylenen bakanın, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğunu iddia etmişti.

Bu iddiaya yanıt veren Suat Kılıç, "Şahsımı hedefe koyan düzmece 'haber' tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak'ta nefrete varan husumetin son sürümüdür" demişti.

CEMAAT'E ÇALIŞTI

Bugün de Suat Kılıç ile ilgili iddialarını sürdüren gazete, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sanığı Adil Öksüz'ün de bir sunum yaptığı Arnavutluk'taki "Gülen konferansı"na katılan birçok ismin kamu ve özel sektörde yükseldiğini, bu isimlerin yükselmesinde Suat Kılıç'ın etkisinin olduğunu öne sürdü.

Yeni Şafak şunları yazdı:

"15 Temmuz'un elebaşı Adil Öksüz'ün de bir sunum yaptığı Arnavutluk'taki "Gülen konferansı"na katılan birçok ismin kamu ve özel sektörde önü açıldı.

2012'deki konferansın danışma kurulunda olan Recep Kaymakcan, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Yusuf Genç Başbakan müşaviri oldu. Mustafa Akçay FETÖ'nün finans ayağında önemli görevler üstlendi."