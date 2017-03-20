  • Merkel'den Türk liderlere Nazi yanıtı
  • Rusya'dan YPG iddiasına yanıt geldi
  • Gıda Bakanlığı: 112 üründe GDO tespit edildi
  • Çıplak fotoğraflarını paylaşan kadın memur açığa alındı
  • Başbakan'ın davetine Gül ve Davutoğlu gelmedi
YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YENİ SEVGİLİSİYLE ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Yeni sevgilisiyle eski sevgilisini bıçakladı

Adana'da yeni sevgilisiyle bir olan kadın eski sevgilisini bıçakladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana'da 30 yaşındaki Can K., iddiaya göre sevgilisi 27 yaşındaki Kibar K.'nın eski sevgilisi olan 56 yaşındaki Yücel Ö.'yü bıçaklayarak kredi kartları ile 500 lirasını gasp etti. Kibar K. gözaltınaalınırken, Can K. aranıyor.

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturan Yücel Ö., sabah saatlerinde polisi arayarak, "Eve gelen 2 kişi beni bıçaklayıp paramı gasp etti" diyerek yardım istedi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis, Yücel Ö.'yü ağır yaralı halde buldu. Vücudunda 7 bıçak darbesi olan Yücel Ö., Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yücel Ö., polislere, "Bir süre önce ayrıldığım kız arkadaşım Kibar K. evime geldi. Kibar ile birlikte tanımadığım bir erkek de içeriye girdi. Para istediler, vermeyince bıçaklayıp, 500 lira para ve kredi kartlarımı gasp ettiler" diye bilgi verdi.

Bu iddia üzerine polis, Yücel Ö.'nün eski sevgilisi Kibar K.'yı yakaladı. Suçunu itiraf eden genç kadın, "Erkek arkadaşım Can K.'ya, eski sevgilim Yücel Ö.'nün çok parası olduğundan bahsetmiştim. Olaydan bir kaç saat önce Can paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Beni tehdit ederek Yücel Ö.'nün evine götürdü. Zile bastım kapı açılınca içeriye girdi. Yücel Ö.'yü bıçaklayıp kart ve parasını aldı. Beni de polise haber verirsem öldüreceğini söyleyerek tehdit etti" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Kibar K. adliyeye sevk edilirken, polis Can K.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA
494
-
Akın Öztürk'ten askeri hakime küfürAkın Öztürk'ten askeri hakime küfür
İzmir'de kan donduran cinayetİzmir'de kan donduran cinayet
Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !
Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''
Esra Erol'dan Cengiz Semercioğlu'na yanıtEsra Erol'dan Cengiz Semercioğlu'na yanıt
Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !
''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS