YENİ YILA NOEL BABA’SIZ GİRMEYİN !

Yeni yıla Noel Baba’sız girmeyin !

Noel Baba’nın sizin için yeni yıl hediyenizi sevdiklerinize götürmesine ne dersiniz ?

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Tüm dünya yeni yıla girmek için geri sayıma başladı. Tüm firmalar çok özel yılbaşı kampanyaları yaparken bir Yılbaşı klasiği olan Noel Babalar da birer birer ortaya çıkıyor.

Efsanevi Noel Baba karakterini her sene yeniden hayatımıza sokan organizasyon firmaları özellikle yakınlarına hediye göndermek isteyenler için hizmette

İstanbul’da 14 yıldır Noel Baba Servisi ile hizmet veren Skalonga Tanıtm ve Danışmanlık firması müşterilerinin yeni yıl hediyelerini motosikletli Noel Babalar ile dağıtıyor.

Noel Baba servisinin en çok şirketler tarafından talep edildiğini söyleyen firma yetkilileri son 2 yılda da bireysel olarak sevdiklerine yılbaşı hediyesi göndermek isteyen bireysel kişilerde de oldukça büyük bir artış olduğunu kaydetti.

İstanbul’un tüm ilçelerine hizmet veren Noel Baba Hediye Servisi ile siz de yeni yıl hediyenizi “Noel Baba” ile göndermek isterseniz www.noelbabaservisi.com sitesinden konuyla ilgili olarak bilgi alabilirsiniz.

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