SON DAKİKAMİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TAM LİSTE
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YENİ YILA ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİRDİLER

Yeni yıla Şehitler Köprüsü'nde girdiler

2017 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyen vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inerek fotoğraf çektirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

2017 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyen vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inerek havai fişek gösterilerini izlediler.

Yılbaşını boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isteyen vatandaşlar dondurucu soğuğa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi. Bazı vatandaşlar ise köprü selfie çekti fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayan vatandaşlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.

Kutlamalar için köprüde fotoğraf çektiren bir çift ise,"Yeni yıla her zaman olduğu gibi buradayız. İstanbul'un değişmeyeceği bir yer burası. Yeni yıla köprüde gireceğiz" dedi. Köprüde görevli trafik polisleri de araçlarından inen vatandaşları sık sık uyardı. Polislerin uyarılarının ardından kutlamaları kısa sürdüren vatandaşlar yeniden araçlarına binerek uzaklaştı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA
529
Kim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdıKim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdı
Beştepe'de büyük hainlikBeştepe'de büyük hainlik
Maltepe'de korkutan patlamaMaltepe'de korkutan patlama
Borajet'in yeni patronu o olduBorajet'in yeni patronu o oldu
''Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üzerine yıkmamı istediler''''Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üzerine yıkmamı istediler''
AVM'nin led ekranında +18'lik film şokuAVM'nin led ekranında +18'lik film şoku
Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandıSurvivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haberDiriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS