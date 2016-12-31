Yeni yıla vatan için elleri tetikte giriyorlar

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun olarak sürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgelerinde başarıyla görev yapan Mehmetçik, yeni yıla girerken terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Çukurca ilçesindeki Irak sınırında bulunan yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıla eller tetikte giriyor.

Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görevinin başından ayrılmıyor.

Çukurca'da 2 bin 450 rakımlı Hisar Dağı'ndaki üs bölgesinde görev yapan Dağ Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçik, zirvede okuduğu Komando Andı ile terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Zirvede dev Türk bayrağı açan komandolar, tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi.

2. Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cemal Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağını, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik'in şehit olduğu tepede açtıklarını söyledi.

Eksi 22 derecede vatan savunması

Çevik'in teröristlerle kahramanca çarpışarak şehadet şerbeti içtiğini vurgulayan Akpınar, şöyle dedi:

"Taburumuz, rengini, şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı al bayrağımızı dalgalandırmak ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek maksadıyla 2 bin 450 metrede, 3 metreye varan kar kalınlığında, eksi 22 dereceyi bulan soğuklarda, 7 gün 24 saat esasına göre milletinin emrinde görev yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da kanının son damlasına kadar görev yapmaya devam edecektir."

Mehmetçik'in yeni yıl mesajı

Dağbaşı Üs Bölgesi'nde görevli sözleşmeli er Selahattin Öztürk de şartlar ne olursa olsun şehitlerin kutsal kanıyla sulanan kutsal toprakları korumayı devam edeceklerini ifade etti.

Öztürk, "Biz burada olduğumuz sürece Türk milletinin içi rahat olsun. Buradan Kastamonu'da bulunan tüm sevdiklerimin ve milletimizin yeni yılının iyi geçmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Aynı üs bölgesinde görevli sözleşmeli er Ali Ertaş da soğuk hava koşullarına rağmen vatani görevlerini aksatmadan yürüttüklerini belirterek, "Sizler, biz burada olduğumuz sürece rahat uyuyabilirsiniz. Yeni yılda sevdiklerime, aileme ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine selam söylüyorum." diye konuştu.

Sözleşmeli er Erol Almış, kendilerine emanet edilen vatan topraklarını yılbaşında da korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

Elazığ'da bulunan anne, baba ve kardeşlerine selam gönderen Almış, Türk milletinin yeni yılını kutladı.