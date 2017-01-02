Yeni yılın ilk saatlerinde esrarengiz ölüm

Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta silah sesi duyan çevre sakinleri, beyaz renkli lüks bir otomobili çalışır halde yol ortasında gördü.

Aracın yanına gelenler, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulduğunu fark edince durumu polis ve 112 Acil'e bildirdiler. Sevk edilen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan ve kimliğinin Korkut Özgün olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Özgün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, Korkut Özgün'ün cinayete mi kurban gittiğini yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.