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YENİBOSNA METROBÜS DURAĞINDA SALDIRGAN DEHŞETİ

Yenibosna metrobüs durağında saldırgan dehşeti

İstanbul'da Yenibosna metrobüs durağında bir adam dört kişininin bıçaklı saldırısına uğradı.

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Olay sabah saat 09:00 sıralarında Yenibosna metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki Adem Gür, metrobüse gelmek için bindiği otobüste dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Adem Gür kendisinden para istediklerini iddia ettiği şahısları atlatarak metrobüs durağına geldi. Gür’ün arkasından da  tartıştığı şahıslar geldi.

Burada tartışmanın büyümesi üzerine Adem Gür darp edilip bacağından bıçaklandı. Talihsiz adam kanlar içinde kalırken saldırganlar kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Gür “Dört kişiydiler paramı çalmak istediler. Hastaneye babamın yanına gidiyordum. Üzerimdeki parayı almak istediler karşı koydum” dedi. Olay yerine gelen ve saldırganların eşkalini alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.


 

Sözcü
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