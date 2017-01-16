Yerli silah 'Korkut' tüm testleri geçti

Türkiye milli savunma sistemlerinde bir aşamayı daha geride bıraktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına Aselsan tarafından 2010’da geliştirilmeye başlanan ‘Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi KORKUT’ geliştirme aşamasının son noktası olan atışlı testleri de başarıyla tamamladı.

KORKUT AİC (Hava Savunma Ateş İdare Cihazı) projesinin bir süredir devam eden testlerinin sonuncusu 1 Aralık Salı günü Konya Karapınar’da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı atış alanında yapıldı.

Yapılan testlerde KORKUT AİC katapulttan atılan hedef uçağı ASELSAN’ın geliştirdiği yerli radar sistemiyle tespit edip, başarılı bir şekilde vurarak düşürdü.

KORKUT test atışlarında sabit hedefleri de başarıyla vurdu. KORKUT, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacak. İlk etapta toplam 42 Silah Sistem Aracı [SSA] ile 14 Komuta Kontrol Aracı Aselsan’dan 2016 yılında tedarik edilecek. ATEŞ gücü MKE tarafından üretilen iki adet 35 mm’lik toptan oluşan ve hareket halinde atış yapabilen KORKUT, dakikada 1100 mermi atıyor. Ayrıca havada parçalanan 35 mm parçacıklı mühimmat da kullanılabiliyor. Menzili ise 4 kilometre.