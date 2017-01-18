'Yeşil yumurtlayan tavuk' karaborsa oldu

Türkiye'de "yeşil yumurtacı" ismiyle bilinen, yeşil ve mavi renkteki yumurtaları dolayısıyla geçen yıl süs tavuğu besleyenlerden fazla talep gören Şili kökenli "araucana" cinsi tavuklar, az bulunması nedeniyle mezatlarda yüksek fiyattan satılıyor.

Bursa Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil ve mavi renkte yumurtalarıyla dikkati çeken araucanaların son dönemde süs tavukçuluğu yapanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Araucanaların koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi olduğunu ve insanların bu hayvanın yumurtalarını gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Erk, "Araucanalar iki yıl öncesine kadar ülkemizde çok popüler hayvanlar değildi. Yumurtalarının yeşil ve mavi renkte olması süs tavukçuluğu koleksiyoncuları tarafından daha fazla rağbet görmesine sebep oldu. Son aylarda az bulunması nedeniyle adeta karaborsa oldu. Geçen yıla kadar bunların fiyatları 150-200 TL iken iyi bir damızlığın şu an fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında mezatlarda değerini buluyor." dedi.

Erk, özellikle son birkaç ayda "yeşil yumurtlayan tavuk" haberlerinin bu kanatlıya talebin artmasında etkili olduğunu vurgulayarak, "Araucanaların üretimi, diğer cinslere göre daha kısıtlı. Bu süs tavuklarına meraklı olanlar, misafirlerine, yakınlarına yeşil ve mavi yumurtalarını gösteriyorlar. Herkesin merakı farklı." diye konuştu.

"Araucanaların yumurtalarının besin, protein ve kalori değeri açısından diğer tavukların yumurtalarından farklı olduğuna dair haberlerin yayımlandığını da vurgulayan Erk, bunların gerçeği yansıtmadığını, aradaki farkın sadece rengi olduğunu söyledi.

Erk, renkli yumurtaların tanesinin de piyasada 15-20 liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Ancak her üretici de bu yumurtalara sahip olamıyor. Profesyonel kuluçka makinesi olanların şansı daha yüksek. Bir tavuğun altına konulup tabii ki çıkabiliyor ama kıymetli, pahalı yumurtalar olduğu için profesyonel kuluçka makinelerine ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

"Fazla talep fiyatları yükseltti"

Bursa'daki çiftliğinde araucana cinsi tavuk üreten Ömer Faruk Erdönmez ise araucanaların küçük ve büyük boy olarak ikiye ayrıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük boydakiler yani horozlar 2,5 kilogram, dişiler ise 1,8 kilogram gelirler. Yıllık yumurta sayıları 150 adettir. Türkiye'ye ilk defa 2000 yılında getirildiğini biliyoruz. O zaman da hayvanseverler tarafından epey sevildi. Geçen yıl ise büyük talep gördü. Fazla talep fiyatları yükseltti. Ben şu anda satışını yapmıyorum çünkü elimde henüz yetişkini yok. Macaristan'dan yumurtaları getirdik yakında civcivler çıkmaya başlayacak. Bu ilkbaharda fiyatları yine 200-300 liralara geriler."