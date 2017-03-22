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YEŞİLÇAM'DAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

Yeşilçam Sineması'na "Gecekondu Yosması" adıyla damgasını vuran 1950'li yılların gözde dansözlerinden 88 yaşındaki Nimet Alp yaşamını yitirdi.

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Merkez Mezitli İlçesi'ndeki Bahar Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi'nde kalan Nimet Alp, iddiaya göre dün akşam saatlerinde yatağından düştü. Çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Alp, yolda yaşamını kaybetti. Alp'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdemli İlçesi'nde toprağa verilecek olan Nimet Alp, "Gecekondu Yosması" filmiyle şöhreti yakaladıktan sonra "Yetim Yavrular', "Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar', "Öp Babanın Elini" gibi çok sayıda filmde dans edip oyunculuk yapmıştı. Zeki Müren, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Adile Naşit gibi isimlerle de filmlerde rol aldı.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

DHA
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