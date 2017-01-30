YEŞİM SALKIM TECAVÜZ İDDİASINDAN SONRA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdü

Yeşim Salkım, ''Cicişler'' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy'un ''Sevgilisi bana tecavüz etti'' iddiası üzerine açıklama yaptı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçtiğimiz günlerde Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, haklarında çıkan sevgili iddialarını yalanlamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Esra Ersoy’un sözleri ortalığı karıştırdı. "Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova bana tecavüz etti" diyen Ersoy’un bu çıkışı, Yeşim Salkım’ın bir açıklama daha yapmasına neden oldu.

Yeşim Salkım’ın açıklaması şöyle:
"Özellikle son 2 senedir kendi başıma verdiğim mücadelenin hiç kimse farkında olmasa da üzerini basarak bir daha yazıyorum. 2 çocuğumla tek başıma bir hayat sürüyorum yanımda annem ve ailem ve sayılı bir iki dostumla beraber. Bir birlikteliğim yok olmayacak da. 2 çocuğumu düşünerek yaşayan bir kadınım, bundan sonra benim adımı herhangi bir olaya karıştırırsanız hakkınızda gereken tüm hukuki işlemleri yapacağım. Henüz boşanmamı ve hastalığımı atlatamamışken bir de bu gereksiz haberlerle uğraşamam. Yanımda gördüğünüz herkesi sevgilisi diye yazamazsınız buna izin vermem. Herkes aklını başına toplasın. Beni bazı karakter yoksunlarıyla karıştırmayın."

684
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret ettiHulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor
Sosyal medya sapığı kameraya yakalandıSosyal medya sapığı kameraya yakalandı
Korkunç olayda emlakçıya ceza geldiKorkunç olayda emlakçıya ceza geldi
Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS