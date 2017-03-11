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YGS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI...

YGS için geri sayım başladı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş (YGS) sınavına sayılı saatler kaldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş (YGS) sınavına sayılı saatler kaldı. Adaylar yarın saat 10.00'da uygulanacak olan sınavda üniversiteye girebilmek için ter dökecek.

Üniversiteye girişte ilk basamak olan YGS için geri sayım başladı. 2 milyon 265 bin 902 aday yarın YGS'de ter dökecek.

ÖSYM, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden adaylara saat 10.00'da başlayacak olan sınava geç kalmamaları konusunda hatırlatmada bulundu. Yapılan açıklamada, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacağı belirtilerek, adayların, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları ifade edildi.

Ankara Valiliği, YGS'nin yapılacağı 12 Mart'ta YGS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkartmak isteyenlere kolaylık tanınacağı belirtilerek, bu kapsamda, geçici kimlik belgelerinin düzenlenmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlüklerinin YGS'nin yapılacağı gün 07.00-09.45 saatleri arasında açık tutulacağını bildirdi.

YGS sonuçlarının ise 28 Mart 2017 tarihinde açıklanması bekleniyor. YGS'de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. LYS sınavı 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak. Bunu 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak olan LYS-1 Matematik, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da uygulanacak LYS-2 Fen Bilimleri , aynı gün saat 14.30'da uygulanacak LYS-5 Yabancı Dil ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya izleyecek.

İHA
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