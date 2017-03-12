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YGS MARATONU BAŞLADI

YGS maratonu başladı

2 milyon 265 bin 902 kişinin başvurduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başladı.

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Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı, saat 10.00'da başladı. Adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi. Sınava 2 milyon 265 bin 902 aday başvuru yaptı. Sınav, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştiriliyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, yaklaşık bir saat önce sınava girecekleri binalara gelmeye başladı. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadı. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete, ÖSYM tarafından temin edildi.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer alacağı sınavda öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13 ve biyolojiden 13 soru soruluyor.

İHA
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