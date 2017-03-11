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YGS ÖNCESİ VELİLER VE ÖĞRENCİLER ORAYA KOŞTU

YGS öncesi veliler ve öğrenciler oraya koştu

Şanlıurfa'da YGS'ye katılacak öğrenciler ve aileleri, Balıklıgöl başta olmak üzere kutsal mekanları ziyaret ederek dua okudu.

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İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) katılacak bazı öğrenciler, aileleriyle tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti.

Yerleşkedeki Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl'ü ve doğduğuna inanılan makamı ziyaret eden öğrenci ve veliler, namaz kılıp dua okudu. Yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde tekneyle gezen öğrenciler, yarınki sınavın stresini atmaya çalıştı.

Bu arada, yerleşkedeki Dergah Camisi'nin İmam Hatibi İbrahim Onat, ikindi namazı sonrası sınava katılacak öğrenciler için dua etti. Hazreti Eyüp'ün çile çektiği yer olarak rivayet edilen makamı da gezen vatandaşlar, sınavın iyi geçmesi için dua okudu.

Öğrencilerden İsmihan Yıldız, yıl boyunca sınava en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Annesiyle Balıklıgöl'de dua ettiklerini aktaran Yıldız, en büyük isteğinin hayalini kurduğu bölüme yerleşmek olduğunu kaydetti.

Sara Çetindağ da oğlunun sınava gireceğini ve başarılı olması için kutsal mekanları ziyaret ettiğini anlattı.

Öte yandan, hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilen çevre illerdeki bazı vatandaşlar da Balıklıgöl ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık bir hafta önce etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle adeta çamur deryasına dönüşen tarihi Balıklıgöl'ü temizleme çalışmaları devam ediyor.

AA
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