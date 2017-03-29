YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı

Bingöl'de özel bir lisede eğitim gören Ahsen Zeynep Kaya, YGS'de 4 puan türünde 500 tam puan alarak hem Türkiye birincisi oldu, hem de Bingöl'e ilki yaşattı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, başarısının gururunu yaşıyor. Eğitim gördüğü okulda açıklama yapan Kaya, YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğini ve büyük mutluluk yaşadığını kaydetti. Sınavdaki başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Kaya, "Sınava hazırlanırken, çok çalışmak önemli değil, düzenli çalışmak önemlidir. Ben saatli çalışan bir insan değildim, haftalık programla çalışıyordum. Haftalık olarak belirlediğim konularımı bitiyordum ve sosyal hayata zaman ayırıyordum. Çok çalışmaya gerek yok, düzenli çalışın yeter" dedi.

2 yanlış beklerken birinci oldu

Sınav sonuçları açıklandığında şaşırdığını kaydeden Kaya, "Sınavdan çıktıktan sonra iki yanlışımın olduğunu öğrendim. Bunun üzerine hocalarıma ilk 100'e girermiyim diye sordum. Çünkü buna inanmıyordum, ben iki yanlış yaptıysam sınavda ful doğru yapan vardır diye düşünüyordum. Hocalarım ilk 50'ye girebileceğimi belirterek bana destek oldular. Bazı hocalarım da birinci olabileceğimi söylüyordu ama ben hala inanmıyordum. Sonuç açıklandığında bayağı şaşırdım ve mutlu oldum. LYS sınavını da başarıyla tamamlayarak Tıp Fakültesine yerleşmek istiyorum" diye konuştu.

Kızına her daim destek olduğunu belirten baba Mehmet Emin Kaya ise, "Kızımın başarısına oldukça sevindim. Çocuğuma katkıda bulunmak için bu okula verdim. Gözüm hiçbir zaman arkada kalmadı. Burada iyi bir eğitim verdiler, çocuğumun iyi yerlere gelmesini bekliyorum" diye aktardı.

YGS'de Bingöl'de bir ilk

Kaya'nın YGS'de Bingöl'de bir ilki başardığını belirten Okul Müdürü Nizamettin Etdöğer, "Yılbaşından itibaren öğrencimizde bir kabiliyet olduğunun farkındaydık. Yıl sonu itibariyle başarılı olabileceği yönünde beklentimiz vardı. Sınavda ilk 100'e veya 10'a girer diye beklentimiz vardı. Öğrencimizin azmi düzenli çalışması, rahatlığı bizlere ayrı bir güven verdi. Bu başarıyla Türkiye birincisi olur diye umutlanmaya başladık. Öğrencimiz, akademik başarısıyla beraber, kişiliği, ahlakı, alçak gönüllülüğü gönlümüzde taht kurdu. Bu sonuçla taçlandırması, bizleri ayrı onurlandırdı. Bu başarı YGS'de Bingöl'de bir ilk, eğitim camiası için ciddi bir moral, motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.