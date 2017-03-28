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YGS SONUÇLARI AÇIKLANDI. SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YGS sonuçları açıklandı. Sorgulama için tıklayınız

YGS sonuçları açıklandı! Yüz binlerce üniversite adayının sabırsızlıkla beklediği haber, sonunda ÖSYM'den geldi ve YGS sonuçları ilan edildi.

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Yüz binlerin heyecanla ve umutla beklediği YGS sonuçları nihayet açıklandı. ÖSYM, yaptığı son dakika duyurusu ile 12 Mart Pazar günü gerçekleşen YGS’nin sonuçlarını ilan etti. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite adayları ÖSYM’nin sitesine akın etti.

YGS sonuçlarınızı kontrol etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

YGS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakları bulunmamaktadır. YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacaktır.

YGS’de 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların LYS’lere girme hakları bulunmamaktadır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’lere girme hakkı kazanacaktır.

YGS’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem ön lisans programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

LYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS için öğrenciler YGS'den aldıkları puanlarla LYS-1 (Matematik) , LYS-2 (Fen Bilimleri), LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya), LYS-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-5 (Yabancı Dil) sınavlarına başvuracaklar. LYS başvuru dönemi 4-17 Nisan olarak açıklandı. LYS kılavuzu ne zaman yayımlancak henüz bilinmiyor. Konuyla igili ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor.

LYS başvuruları AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. YGS puan türlerinden birinden 180 puan ve üzeri puan alan adayları LYS'ye başvuru yapabilecekler.

LYS NE ZAMAN?

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika
LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

GEÇ AÇIKLANDI SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Aylar öncesinden 28 Mart’ta açıklanacağı belirtilen YGS sonuçlarının geç ilan edilmesi yüz binlerce üniversite adayının tepkisine neden oldu. Adaylar on binlerce twit atıp #ÖSYM etiketini trend topic yaptı.

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