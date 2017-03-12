YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü

Tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 10.00'da YGS başladı. Adaylar sınav salonlarına saat 09.00'dan itibaren alınmaya başlandı. Sınav saat 10.00'da başlamasına rağmen bu yıl ÖSYM kural değişikliğine giderek, salona aday alımlarını saat 09.45'e çekti. Bu nedenle de adaylar zor anlar yaşadı. Kural değişikliğinden haberi olmayan ve saat 10.00'a kadar alınacağını düşünen 2'si erkek 4 aday saat 09.49'da İsmet İnönü İlkokulu'nda sınava girmeye gelince yetkililer tarafından sınav salonuna alınmadı. Adayların itirazına rağmen ÖSYM yetkilisi, saat 09.45'i geçtiği için sınava girmelerine izin vermedi. Bunun üzerine bir genç kız gözyaşlarına boğularak evraklarını yırttı. Dakikalarca okulun bahçesinde ağlayan gen kız, daha sonra okuldan ayrıldı.





SINAVA GİREMEYENLER BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI



Ankara'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başladı. Geç kalan öğrenciler görevliler tarafından sınav salonuna alınmadılar. Sınava giremeyen öğrenciler üzüntü yaşadı. Veliler, çocuklarını teselli etti.



Adana'da geç kaldığı için Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) alınmayan genç kız, gözyaşlarına boğularak tepki gösterdi.

Bu sırada bir erkek ve kız aday ise bu kez babalarıyla tekrar okula gelip sınava alınmak istedi. Ancak görevliler sınav giriş belgesinde sınava en son ne zaman girileceğinin belirtildiğini, kendilerinin de sınava geç kaldığı söyledi. Bunun üzerine genç kız ve babası duruma tepki göstererek, "Biz sınava mı hazırlanacağız, yoksa sistemi mi öğreneceğiz. Her yıl değişiklik oluyor. Artık ÖSYM'yi takip edemiyoruz" diyerek tepki gösterip belgeleri yırtıp okuldan ayrıldı.





YGS’DE HIZLI KOŞAMAYAN SINAVA GİREMEDİ

Sivas’ta YGS sınavı ilginç görüntülere sahne oldu. Sınava 15 dakika kala kapıların kapanması, bir çok adayın nefes nefese kalarak sınava girmelerine neden oldu, koşamayan adaylar ise kapıların kapanması ile sınava giremedi.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) sınav saati olan 10.00’dan 15 dakika önce sınav merkezlerinin kapılarının kapatılacağını bilmeyen bir çok aday sınava giremeyerek mağdur oldu. Sınav merkezlerinin önünde ise “sınav maratonu” benzetmesini neredeyse gerçeğe dönüştüren anlar yaşandı. Kapı görevlileri adayların mağdur olmaması için ısrarla kalan süreyi hatırlatarak adaylardan acele etmelerini istediler. Adaylar son saniyelere kadar koşarak, nefes nefese kalıp sınav salonlarına girdi. Koşamayan veya sınava gireceği salonu bulamayan bir çok aday ise sınav haklarını kaybetti. Aday yakınları uygulamanın bir çok gencin mağdur olmasına neden olduğunu belirterek, Öğrence Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni (ÖSYM) eleştirdi.

Sınava 10 dakika kala sınav merkezlerine gelip kapıdan giremeyen adaylar duygusal anlar yaşadı. Mağdur edildiklerini belirten öğrenciler sınav kağıtlarını yırtarak ayrıldılar.



SINAVI 1 DAKİKAYLA KAÇIRDILAR



Bayburt'ta, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) 1 dakika geç kaldığı için giremeyen bazı adaylar gözyaşlarını tutamadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı salonların kapıları saat 09.45'te kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Bayburt'ta, sınava gireceği Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 09.46'da gelen bazı öğrenciler, geç kaldıkları için salonlara alınmamaları üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.