  • Son referandum anketinde ''kararsız'' sürprizi
  • Vatandaşın tıbbi cihaz sorunu sona erdi
  • Avrupa'dan Türkiye hakkında şok karar
  • Sürücüleri isyan ettiren hız radarında flaş karar
  • ABD komandoları Suriye'de ! Sevkiyat başladı

YGS'YE GİRECEKLER İÇİN 3 SAAT SESSİZLİK

YGS'ye girecekler için 3 saat sessizlik

TESK Genel Başkanı Palandöken, YGS günü sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 Mart Pazar günü 2 milyondan fazla öğrencinin Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) gireceğini hatırlatarak, sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, YGS'nin, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'de çok sayıda sınav merkezinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Bu sınava 2 milyondan fazla öğrencinin gireceğini belirten Palandöken, tüm sürücüleri ve nisan ayında yapılacak referandum nedeniyle sokaklarda yüksek sesle yayın yapan araçları uyararak, saat 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalınmaması, yüksek sesle propaganda yapılmaması çağrısında bulundu.

"Hepimiz gençlerimiz için daha tedbirli olmalıyız"

Palandöken, sınav günleri trafikte sıkışıklık olabileceğine işaret ederek, sınava girecekleri sabah evden biraz daha erken çıkmaları konusunda uyardı.

Yol yapım çalışmalarına da dikkati çeken Palandöken, "Bilhassa havanın sıcak ve yağışın olmadığı günlerde yol yapım çalışmaları artmaktadır. Gürültülü yol yapım çalışmaları da gençlerin sınav esnasında dikkatini dağıtmaktadır. O gün yol yapımı ve tadilatı çalışmalarına ara verilmesini istiyoruz. Şoförlerimizin de kapalı yolları öğrenmesini istiyoruz. Hepimiz gençlerimiz için daha tedbirli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA
219
-
Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !
Hatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardıHatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardı
FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !
Trump'ın kravatı eleştiri konusu olduTrump'ın kravatı eleştiri konusu oldu
Başbakan'ın 17 koruması zehirlendiBaşbakan'ın 17 koruması zehirlendi
Kaza kurbanı kadına acı vedaKaza kurbanı kadına acı veda
Hakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesinHakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesin
PKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldüPKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü
Dilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendiDilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS