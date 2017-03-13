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YGS'Yİ 1 DAKİKAYLA KAÇIRAN GENCE SÜRPRİZ !

YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, YGS'yi sadece 1 dakika ile kaçırdığı için gözyaşlarına boğulan gençle görüştü.

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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün gerçekleştirilen Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı’nı (YGS) bir dakika ile kaçıran Mehmet Kara ile görüştü.

Levent, sınavı kaçırdıktan sonra ağlama görüntüsüyle herkesi üzen Mehmet Kara'ya yardım sözü vererek yüzünü güldürdü. 

Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

Kentte YGS saat 10.00'da başlarken, sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı. Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sınava girmek için gelen Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.

Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, "Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar." dedi. Kara, bir süre sonra okuldan ayrıldı.

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