YİĞİT BEBEK AMELİYAT OLMAZSA AYAĞINI KAYBEDECEK

Yiğit bebek ameliyat olmazsa ayağını kaybedecek

Doğuştan kemik erimesi rahatsızlığı bulunan, henüz 3 aylıkken kırıklar tespit edilen bacağına platin takılmasına rağmen iyileşemeyen 1 yaşındaki Yiğit Bilal Bilir bebek, ameliyat olamazsa ayağını kaybedecek.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maddi imkansızlıklar içinde kiraladıkları derme çatma evde yaşayan Bilir ailesi, 1 yaşındaki bebekleri Yiğit Bilal'in rahatsızlığına çözüm arıyor.

Askerdeyken ayağına isabet eden kaza kurşunu nedeniyle engelli kalan baba Berat Bilir (33) ile anne Emine Bilir (32) 5 yıl önce dünyaya gelen doğuştan bedensel engelli oğulları İklime Bülent Bilir'in ardından yeni bir acı yaşadı.

Bir yıl önce dünyaya gelen ikinci çocukları Yiğit Bilal Bilir'in doğuştan kemik erimesi rahatsızlığı bulunduğunu öğrenen aile, çocukları için pek çok hastane dolaştı.

Henüz 3 aylıkken bacağında kırıklar tespit edilen ve ameliyata alınan bebekleri Yiğit'in bacağına takılan platinin kaynamadığını öğrenen aile, birçok doktora başvurmalarına rağmen sonuç alamadı.

Özel bir hastaneye yönlendirilen, orada da doktorların, ameliyat olmazsa bebeklerinin ayağının kesilebileceğini söylediği Bilir ailesi, şimdi ameliyat masrafı olan 25-30 bin lirayı bulmak için hayırseverlerden yardım bekliyor. 

AA
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