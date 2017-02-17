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YİĞİT’İN “CİMBOM” HAYALİ GERÇEK OLDU

Yiğit’in “Cimbom” hayali gerçek oldu

Maltepe’de oturan ve annesini küçük yaşta kaybeden 16 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Yiğit’in, Galatasaraylı futbolcularla tanışma hayali Maltepe Belediyesi ve Kartal Atalar Mahalle Muhtarlığı işbirliğiyle gerçek oldu.

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Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce kendisine tahsis edilen ambulansla evinden alınan Yiğit Teksaytaş, Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’ne götürüldü. Burada Galatasaray ile ilk antremanına çıkan yeni teknik direktör Igor Tudor, takım kaptanı Selçuk İnan, kaleci Fernando Muslera, oyuncular Garry Mendes Rodrigues, Sabri Sarıoğlu ve Nigel de Jong ile buluşan Yiğit’in sevinci görülmeye değerdi. Yiğit’le yakından ilgilenen teknik ekip ve oyuncular, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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