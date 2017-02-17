Yiğit’in “Cimbom” hayali gerçek oldu

Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce kendisine tahsis edilen ambulansla evinden alınan Yiğit Teksaytaş, Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’ne götürüldü. Burada Galatasaray ile ilk antremanına çıkan yeni teknik direktör Igor Tudor, takım kaptanı Selçuk İnan, kaleci Fernando Muslera, oyuncular Garry Mendes Rodrigues, Sabri Sarıoğlu ve Nigel de Jong ile buluşan Yiğit’in sevinci görülmeye değerdi. Yiğit’le yakından ilgilenen teknik ekip ve oyuncular, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.