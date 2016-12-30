Yılbaşı gecesi dışarı çıkacaklar dikkat!

31 Aralık gecesini dışarıda geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarında düzenleme yapıldı.
Marmaray hattı seferleri de dahil tüm raylı sistem hatları 02.00'ye kadar uzatıldı. Teleferik hatlarının ise 22.00'de işletmeye kapatılacağı belirtildi.
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS