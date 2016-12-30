YILBAŞI GECESİ DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Yılbaşı gecesi dışarı çıkacaklar dikkat!

Yılın son gecesi için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarında saat düzenlemesine gidildi.

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31 Aralık gecesini dışarıda geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarında düzenleme yapıldı.
Marmaray hattı seferleri de dahil tüm raylı sistem hatları 02.00'ye kadar uzatıldı. Teleferik hatlarının ise 22.00'de işletmeye kapatılacağı belirtildi.

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