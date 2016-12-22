Yılbaşında hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyrediyor. Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Yılbaşı için plan yapanlar, hava durumuna göre tatilyeri aramaya başladı. Orta vadeli projeksiyonlara göre, yılbaşı yağışlı geçecek. Yetkililer, “Yılbaşında soğuk ve yağışlı hava kütlesinin 30-31 Aralık gibi ülkemize gelmesi öngörülüyor. Türkiye’nin tamamında kar yağması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre cuma günü yurdun iç ve batı kesimlerinde yağışlar etkili olmaya devam edecek. İç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimlerde yağmur bekleniyor. Cumartesi günü yağış alanını genişletiyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Göller Yöresi ve Konya çevrelerinde, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Doğu kesimlerde yağışlar var. Yağışlar yüksek ve iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak.