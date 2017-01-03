YILDIRIM: IRAK'TA SURİYE'DE OTORİTE OLMAZSA GÜVENDE OLAMAYIZ - CANLI

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında milletvekillerine sesleniyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimize güveniyoruz, milletimiz de devletine ve hükümetine güveniyor. Yeni yılda canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki bunu katiyen başaramayacaklar. Karanlıktan beslenen terör örgütleri Türkiye'nin gün ışığına kavuşmasından rahatsız oluyorlar. 2017 Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak başarı sağlayacağı bir yıl olacaktır.

Masum ve savunmasız insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı korku salmak. Bu katilleri aramıza salanlar farklı inançlar ve yaşam tarzları üzerinden ayrışacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Farklı hayat tarzları bizim güvencemizdedir. Bizmi inancımız açık ve nettir. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz.

Uluslararası toplmdam beklentimiz terör karşısında ikircikli tavrın bir tarafa bırakılmasıdır. Terör örgütleriyle mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye sadece bir örgütle mücadele etmiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir anda bu kadar terör örgütüyle mücadele yok.

Suriye ve Irak'taki otorite boşluğu terör örgütleri için mükemmel bir ortam oluşturmuştur. Bundan en büyük zararı Türkiye görmüştür. Türkiye bugün terörü sadece kendi topraklarında değil nerede insanlarımıza zarar veriyorsa orada yok etme kudretine sahiptir ve Fırat Kalkanı ile bunu gerçekleştirmektedir.

İstanbul'daki saldırı seçilen zaman ve mekan dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik ve mezhep temelli çatışma yaratılmak istemiyor. Terörün bu provakatif oyunları bizi yanıltmasın. Ortaköy'de cami, kilise, havra hep bir aradaydı. Biz bir arada yaşama tecrübesini yıllardır tecrüne ediyoruz. Her türlü ayrıştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini unutmayalım. Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz."

"BAŞIMIZA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ"

Şu 6 ay içerisinde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. 15 Temmuz hiç birimizin öngörebildiği bir şey değildi. Milletin üzerine ateş ederek halk iradesiyle üş başına gelen hükümet ve cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak istedi."

''Suriye'de inisiyatif aldık, Rusya ile beraber ateşkesin sağlanmasını başardık. Irak'ta Suriye'de otorite olmazsa biz güvende olamayız''