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YILDIRIM ABD'NİN OYUNUNU YÜZÜNE VURDU

Yıldırım ABD'nin oyununu yüzüne vurdu

Başbakan terör örgütü YPG'nin kullandığı silahların ABD tarafından verildiğini açık açık söyledi.

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Başbakan sorularını cevaplandıran Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

YPG'YE GELEN SİLAHLAR ABD MENŞEİLİ
Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz.

TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN...
Ülkemizin Güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz.

Tehdit eden nereden gelirse gelsin bu tehdidi bertaraf etme, ülkemizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Suriye'deki masum insanların da terör karşısında korunması bizim, koalisyon güçlerinin, Rusya'nın görevidir. Bu vesile ile 2017'nin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Fırat Kalkanı'nda operasyon yapan, mücadele eden güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun.

 

Hürriyet
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