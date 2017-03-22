Yıldırım: Ana muhalefet liderine yakıştıramadım

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ANA MUHALEFET BAŞKANINA YAKIŞMADI"

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Siyasette kadınların daha fazla olması lazım. Kılıçdaroğlu'nu ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. 18-25 yaşı o kadar çarpıtıyor ki... 18-25 yaş arası 9 milyon 250 bin insanımız var. Bunun yarısı kadın. İşi getirdi bağladı askerliğe. Peki diğer yarısı 4,5 milyonu kadın, onlar askere gitmiyor. Onlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Yok sayıyor, yok. Zihninde kadın yok. Sosyal demokrat olmak lafla olmaz. 9 milyon 18-25 yaş arasındaki insanı yarısı kadın. 'Efendim askere gitmemek için 18 yaşı seçilme yaşı olarak getirdiniz.' Bu çok gülünç bir şey. Bir ana muhalefet partisi başkanına yakışmayacak bir şey. Onun için kadınlarınız erkeklerimiz Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz.

''YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ''

Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Türkiye'nin doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini birbirine yakın ettik, yolları böldük, hayatları kurtardık, yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.

''TERÖR ÖRGÜTÜ NEVRUZ'DA BİLE KİMSEYİ TOPLAYAMAMIŞTIR''

Bugün Allah'a şükür bölgede terör örgütünün sultası kalkmıştır, terör örgütünün baskısı kalkmıştır. Ne şehirde ne kırsalda terör örgütü Nevruz'da bile kimseyi toplayamamıştır. Artık terör örgütünün ülkemiz için bölgemiz için büyük bir sorun olduğu gerçeği herkes tarafından; Kürt, Türk bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımız tarafından ortak bir kanaat olarak anlaşılmıştır.

''16 NİSAN ÖNEMLİ BİR TARİH''

16 Nisan önemli bir tarih. 16 Nisan'da ne olacak? Sandığa gideceğiz, memleketin geleceğine karar vereceğiz. Biz bir değişiklik getirdik. Bu değişiklik bizim ihdas ettiğimiz bir şey değil, bu değişiklik Cumhuriyetin kuruluşundan beri yönetim sisteminde var olan birtakım anlaşmazlıkların son bulmasını amaçlayan bir değişikliktir.

''KISKANIYORLAR''



Türkiye'ye bu kadar yüklenilmesinin arkasında kıskançlık var arkadaş. 'Dünyanın en büyük havalimanını niye Türkiye yapıyor?' Kıskanıyorlar.''