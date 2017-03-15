Yıldırım: Avrupa’nın siyaseti de artık Türkiye’den belirleniyor

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan mitinginde halka seslendi.

İşte açıklamalarından satır başları:

2002 yılına kadar milletin kararı siyasetin rotası olmadı. Türkiye 3 Kasım 2002’den itibaren artık farklı bir Türkiye’dir. Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği sağladı. Ardahan’da öğretmen eksiği yok, fazlası var. Sınıflardaki öğrenci sayısı 20’nin altına düşmüş. Artık hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri gelmiyor.

Biz hizmet, eser üretir; şehir ve köylerimizi imar ederiz. Birileri de sadece laf, dedikodu üretir, yalan yanlış bilgilerle kafaları ütüler. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan siyaset yapıyoruz.



Bunların Adahan’da dikili ağaçları yok, hizmetleri yok. Bunların işi iş yapmak olmadı. Ne zaman iktidara ortak oldularsa Türkiye bir ekonomik kriz yaşamış. Türkiye bunların döneminde meteliğe kurşun attı. "Hayır"dan hayır gelmez. "Evet"te bereket vardır. Şerden beslenen hayırcılar ile hizmet için evet diyenleri Ardahanlılar iyi bilir.

Sadece AK Parti yaptı diye 15 yıldır kazanılan kazanımlar gitsin istiyorlar. Darbelere, vesayete kumpaslara bunlar kapatmadı. Hayır diyerek teröre, kutuplaşmaya zemin hazırlıyorlar. Bunlar bir belediye bile sahip çıkamadılar, ülkenin geleceğine mi karar verecekler. Evet oylarıyla Türkiye şahlanacak. Ne içerdeki hayırcılar ne de dışarıdaki onların yandaşları engel olacak.

Almanya ve Hollanda yöneticilerini kınıyorum. Milyonlarca kardeşimiz, o ülkelerin ekonomilerine, refahına katkı sağlıyor. Yöneticiler seçim olacak, fazla oy almak için yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye... Avrupa’nın siyaseti de artık Türkiye’den belirleniyor. Bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremezler. Türkiye'nin istikametini Ardahan belirler. Türkiye evet ile Avrupa’yı inletecek.

Ardahan'dan referandumda yüzde 75 bekliyorum. Ardahan'dan gelecek haberi bekleyeceğim o gece. Ardahan destan yazacak.

15 yılda ekonomide, siyasette, yönetimde birçok alanda elde edilen kazanımları artırarak geleceğe teslim edeceğiz. Türkiye’nin içine kapanmasına asla izin vermeyeceğiz.



CHP, ‘gençlere ne luzüm var’ diyor. Olur mu böyle bir şey. Bunların hesabını 16 Nisan’da soruyoruz değil mi? Terör belasını da memleketimizin gündeminden düşüreceğiz.