Yıldırım - Bahçeli zirvesi sona erdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Çankaya Köşküne geldi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Yıldırım ve Bahçeli'nin gündeminde, yeni anayasa teklifi vardı. Öte yandan, Başbakan Yıldırım'ın Bahçeli'ye terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında da bilgi verdiği öğrenildi.
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