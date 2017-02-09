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YILDIRIM - BAHÇELİ ZİRVESİ SONA ERDİ

Yıldırım - Bahçeli zirvesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Çankaya Köşküne geldi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Yıldırım ve Bahçeli'nin gündeminde, yeni anayasa teklifi vardı. Öte yandan, Başbakan Yıldırım'ın Bahçeli'ye terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında da bilgi verdiği öğrenildi.

İHA
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