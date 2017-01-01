Yıldırım başkanlığında güvenlik zirvesi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili saat 12.30'da Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılması bekleniyor.