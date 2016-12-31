Yıldırım Batı'dan lafını esirgemedi

Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, konuşuyor.

Burada yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de mutabakata varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve acıların bir daha yaşanmaması için cumhurbaşkanımız büyük çaba harcadı" dedi. Başbakan Yıldırım, "İnşallah bu ateşkesle yurdunuza dönme imkanınız olacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"SİZE BUNLARI YAPANA HESAP SORACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

"Kapımız siz kardeşlerimize her zaman açık oldu ve daima açık olacak. Değerli kardeşlerim nasıl bir zulüm yaşadığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Şunu bilin ki zulm ile abad olunmaz. Zalimler eninde sonunda cezasını bulur. Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarmak için onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar. Hiçbir şey yapamadılar. Sizin çığlıklarınıza biz kulak verdik. Eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin, insanlığın gereği neyse onu yaptık. Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanları katleden tüm teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yapana hesap soracak tek ülke Türkiye'dir. Bu insanların çektiğini dünya ve insanlık görmüyor. Sevgili gençler çok çalışacağız, ülkemizi kalkındırmak için elele vereceğiz. Güzel günleri tekrar geri getireceğiz. Bugün dünyada göç büyük bir sorun. Dünyanın birçok yerinde huzursuzluk var."

"500 BİN SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ"

"Dünyada 65 milyon insan savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yaşadığı yeri terk etti. Bu sayının en büyük kısmı Suriyelilere ait. 5 milyon Suriyeli ülkesini terk etti. Türkiye, bu mülteci kardeşlerimize ev sahipliği yaptı. 2011'den beri devam eden savaşta 500 bin Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetti. 2 milyondan fazla kardeşimiz yaralandı. Güçlü ülkeler ne yazık ki adaletin yanında yer alacağına zulmün yanında yer almıştır. Yaşanan acılar, bombalanan şehirler, yakılan-yıkılan binalar bunun en güzel delilidir. Sözde güçlü ülkeler ne yazık ki bu konuda sus pus. Şunu açıkça söylüyorum; hiç kimse yoksa biz varız, Türkiye var!" Tayyip Erdoğan var! 80 milyon Türk milleti var! Bugün Allah'a şükür sadece 3 milyon kardeşimizi değil, çocuklarımızda geleceğe hazırlanıyor."

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