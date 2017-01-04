SON DAKİKAYILDIRIM: HİÇBİR GÜÇ BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEYECEK - CANLI

YILDIRIM: HİÇBİR GÜÇ BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEYECEK - CANLI

YILDIRIM: HİÇBİR GÜÇ BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEYECEK - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

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TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir şekilde birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Bizim esnafımız, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından taviz vermeyen esnaftır. Türkiye ekonomik krizleri aşabildiyse burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. 2002'den beri gerçekleştirdiğimiz atılımlarda sizin katkınız çok büyüktür.

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