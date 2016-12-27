YILDIRIM İLE BAHÇELİ ANLAŞTI; BAZI MADDELER DEĞİŞİYOR

Yıldırım ile Bahçeli anlaştı; bazı maddeler değişiyor

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi için anlaştı.

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Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyonda görüşülen ancak Ak Parti içinden de gelen itirazlar üzerine Anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi yönünde anlaşmaya vardı.Liderlerin yaptığı görüşmede 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Buna göre; 'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek. Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Doğuştan Türk vatandaşı olmayanlar' ifadesi tekliften çıkarılacak. Değiştirilmesi düşünülen bir diğer madde ise HSYK yapısını düzenleyen madde. Üye sayıları değiştirilecek.

Bugün 3. maddeden görüşmeler başlasa da, 'Yedek Milletvekilliği 5. maddesi'ninde görüşmeler sırasında ele alınması bekleniyor.

Habertürk
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