Yıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktı

Başbakan Yıldırım ile May, görüşmes sonrası ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

İlk sözü alan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İkili ilişkilerimizi etraflıca konuşma fırsatı bulduk. Kapsamlı görüşmeler yaptık. Ortak iradenin mevcut olduğunu teyit ettik. 2010 yılında stratejik ortaklık kurulması hedefine yönelik görüşmenin çerçeve ve yol göstericiliği esas alındı. Ulusal güvenlikleri de birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili iki ülkedir.

İki firma karşılıklı olarak yeni bir savaş uçağı geliştirme üzerinde çalışacaklar. Bilgi alışverişi konularında gayret göstereceğiz. May, bize yönelik desteğini bir kez daha dile getirdi.

Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler.

Terör örgütleriyle yaptığımız mücadeleyi anlatma fırsatı bulduk. DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelede tam mutabık kalmış bulunmaktayız.

15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik.

Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs'ta güvenlik ve garantiler devam etmeli. Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.

Irak ve Suriye'de ölümlere son verilmeli.

AB'den bağımsız olarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Yatırım olanaklarını konuşma fırsatı bulduk.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ HAYATİ NİTELİKTE"

İngiltere Başbakanı May ise açıklamalarında şunları kaydetti:

Türkiye ile ilişkilerimiz hayati nitelikte. Terörle mücadele konusunda Türkiye büyük yardımcı oluyor. İstihbarat paylaşımları gibi konusunda yardımcı olunacak. Son 18 ayda bin 500'ün üzerinde Türk güvenlik gücü ve asker öldürüldü. Suriye'de dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Türkiye terör saldırılarının tehdidi altında.

Kıbrıs konusunda kısa bir zaman içerisinde anlaşmaya varılmasını umuyoruz.

YILDIRIM: GELEN YARDIMLAR ÇOK YETERSİZ

Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başlıklı başkanlık kararnamesini imzalaması hakkında "Mülteci meselesi küreel bir konu. Dünyada 55 milyon insan mülteci. Bu sorunu yok sayamayız, duvarları da yükselterek bu sorunu çözemeyiz. Sorun olan bölgelerdeki sorunu çözmek için daha fazla irade. Kapılarımızı açtık yine gelirse yine alacağız. İnsanların hayatını kurtarmak en büyük insani görevimiz. Yardım geliyor mu? Gelen yardımlar çok yetersiz. Yardım gelse de gelmese de biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. Neticede oralara uluslararası camianın daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır" ifadelerini kullandı.