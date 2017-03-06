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YILDIRIM’IN MUŞ MİTİNGİNDEN SONRA BAYRAK TARTIŞMASI

Yıldırım’ın Muş mitinginden sonra bayrak tartışması

Başbakan Binali Yıldırım'ın Muş mitinginden geriye kalan 'yerlere düşmüş, atılmış' Türk Bayraklarını Muş Ülkü Ocakları üyeleri toplayarak yıkadı.

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Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan Binali Yıldırım dün yeni anayasa referandumu mitingi için gittiği Muş’ta binlerce vatandaşa hitap etti. Muşlular Belediye Meydanı’nda Başbakan’ı Türk Bayrakları ile karşıladı. Muş mitinginin ardından da hemen her miting sonrası ortaya o istenmeyen görüntüler çıktı.

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İddialara göre; alanda vatandaşlara dağıtılan Türk Bayraklarından birçoğu, miting sonrası yerlere atıldı ya da düştü. Muş Ülkü Ocakları üyeleri ise herkes gittikten sonra alanda Türk Bayrağı topladı.

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“ONLAR EDEBİYATÇILARI BİZLER BEKÇİSİYİZ”

Söz konusu fotoğraf Muş Ülkü Ocaklarının facebook sayfasından “Onlar edebiyatçıları bizler ise bekçileriyiz. Başbakan geldi evet ama ayıp hiç bitmiyor. 3 günlük milliyetçiler gazla çalışıyor. Fotoğraflarda her şey açık ve net. Bayrak şereftin şeref yoksunları anlamaz. Merak etmeyin bayraklar toplanarak hak edildiği şekilde muhafaza edilmiştir” notuyla paylaşıldı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada da geniş yankı buldu.

PAYLAŞIM DAHA SONRA KALDIRILDI

Muş Ülkü Ocakları’ndan bir yetkili ise “Biz bunu haber olsun diye yapmamıştık. Bayrak konusunda hassasız. Ancak bu kutsal girişimle gündeme gelmek istemiyoruz. Olay saptırıldı” dedi. Söz konusu paylaşımın ise daha sonra silindiği gözlendi.

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BELEDİYE İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili AK Partili Muş Belediyesi’nin basın bürosundan Sözcü’ye yapılan açıklamada “Her mitingden sonra alan görevlilerimiz tarafından temizlenir. Gerekli çalışma yapılır. Bu kural hangi parti olursa olsun değişmez” denildi.

 

Sözcü
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