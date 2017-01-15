Yıldırım'ın teklifine Bahçeli'den hayır

Anayasa Değişikliği Teklifi görüşmeleri sürerken Başbakan Binali Yıldırım akşam yemeği için TBMM Genel Kurul Salonu'ndan çıktı.

Kulise doğru ilerleyen Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile karşılaştı.

Başbakan, MHP liderine yeni çipli kimlik kartını takdim etti.

Bahçeli bu jeste teşekkür ile karşılık verdi.

Başbakan Yıldırım bunun üzerinde ''yemeğe gidiyorum, buyrun birlikte yiyyelim'' önerisinde bulundu.

Ancak MHP lideri ''biz arkadaşlar ile yemek yiyeceğiz. Size afieyet olsun'' karşılığını verdi.