YILDIZ DAĞI'NDA GECE KAYAĞI KEYFİ

Yıldız Dağı'nda gece kayağı keyfi

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 sporcu ve Sivas Valisi Davut Gül, Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştiren sporculara üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazan pankartla ve açtıkları Türk bayraklarıyla son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetledi.

Vali Davut Gül, kayak gösterisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcuların bir gösteri sunduğunu belirten Gül, "Sporcularımız Türk bayrakları açarak ve üzerinde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankartla meşaleler eşliğinde kayak gösterisi sunarak ve terörü lanetlediler." dedi.

Gül, pistin çok güzel olduğunu ve Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içinde ve iddia ediyorum bunların içinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi." diye konuştu.

kayak.jpg

AA
214
Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti ?Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti ?
Obama, Gülen'i bu yüzden mi iade etmedi ?Obama, Gülen'i bu yüzden mi iade etmedi ?
Başsavcılık o korkunç iddiayı MİT ve TSK'ya sorduBaşsavcılık o korkunç iddiayı MİT ve TSK'ya sordu
Beşiktaş'taki kanlı saldırıda ABD iziBeşiktaş'taki kanlı saldırıda ABD izi
Büyükelçi suikastının kilit ismi İstanbul'da gözaltındaBüyükelçi suikastının kilit ismi İstanbul'da gözaltında
Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?
Ünlülerin canlı yayın skandallarıÜnlülerin canlı yayın skandalları
İsrail yine bildiğini okuyor !İsrail yine bildiğini okuyor !
Mete Yarar'dan flaş El Bab açıklamasıMete Yarar'dan flaş El Bab açıklaması
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS