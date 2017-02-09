YILDIZ TİLBE'YE ŞOK CEZA

Yıldız Tilbe'ye şok ceza

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Etiler’deki polis çevirmesine takıldı.

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Alkol kontrolünü sorunsuz şekilde atlatan Yıldız Tilbe'ye, ehliyetini yanında taşımadığı için trafik polisi tarafından ceza kesildi. 

"SİZ BÖYLE BİR HATAYA DÜŞMEYİN"

206 TL’lik ceza makbuzunu imzalayan 50 yaşındaki Tilbe, “Ehliyetimi evde unuttum. Ceza doğrudur. Polisimiz işini yapıyor. Siz böyle bir hataya düşmeyin” dedi.

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