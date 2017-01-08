YILIN İLK AŞK İDDİASI

Yılın ilk aşk iddiası

Fox TV'deki "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisindeki iki oyuncunun arasında yakınlaşma olduğu iddia edildi

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FOX TV’deki ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ‘Farya’sı Farah Zeynep Abdullah ile ‘IV. Murat’ı Metin Akdülger’in arasında yakınlaşma olduğu iddia edildi.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ekim molalarında sürekli bir araya gelen, sosyal hayatta görüşen ikili en son ortak arkadaşlarının verdiği yılbaşı partisine katıldı. 

Bu davette Farah Zeynep Abdullah’ın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki yoktu. 

Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger ile aşk iddiasına “Yok öyle bir şey, çok yakın dostuz” demekle yetiniyor.

Ancak ikili arasından su sızmıyor.

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