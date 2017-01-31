Yılın ilk MGK'sı bitti !

Milli Güvenlik Kurulu’nun, 2017 yılının ilk olağan toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantı 8 saat sürdü, açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle ilgili en yüksek kurul olan MGK’nın olağan toplantıları iki ayda bir yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantı bu gün saat 14.50’de başladı, saat 22.50'de sona erdi. Son dönemin en uzun süreli toplantılarından biri olan MGK, yaklaşık 8 saat sürdü.

Toplantının ardından bildiri yayınlanacak.

Kritik MGK bildirisini yayınlanınca aktaracağız.



BİR ÇOK KRİTİK KONU MASADA

Toplantı; Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle ilgili Irak ve Suriye’deki gelişmeler kadar Ege Denizi’ndeki durum ve AB ile ile göçmen krizi çerçevesinde geri iade anlaşması çerçevesinde yapılacak değerlendirme ve alınacak kararlar bağlamında özel bir önem taşıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Türkiye’ye yapacağı çalışma ziyaretinin ardında yatan nedenler bu toplantıda yapılacak değerlendirmelerin önemine işaret edecek nitelikte.

Toplantıda; terör örgütü PKK ile yurt içinde yürütülen mücadelenin yanı sıra bu örgütün Suriye ve Irak’taki yapılanmalarıyla ilgili de değerlendirme yapılıyor. Aynı çerçevede toplantıda Fırat Kalkanı harekatında El Bab kuşatmasında gelinen nokta ele alınıyor.

REKOR 10 SAAT 20 DAKİKA

MGK toplantıları olağan koşullarda 4 - 5 saat sürerken, Ekim 2014 yılındaki toplantının 10 saat 20 dakika devam etmesi dikkat çekici bulunmuştu. 2014 yılındaki toplantının ana Gündem maddesini Gülen Cemaati yani FETÖ terör örgütü oluşturmuştu.

MGK'nın 28 Şubat 1997'deki tarihi toplantısı 9; İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesinin neden olduğu tartışmaların ele alındığı 2009 yılındaki toplantısı 7 saat 40 dakika sürmüştü.