Yılın öğretmeni sahte çıktı

Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen R.G.S.’nin, 19 yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre, kendisini 19 yıl önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş gibi göstererek öğretmen oldu. Kendisinden yeniden evrak istenince düzenlediği belgeyi okulundan geliyormuş gibi göstermek için önce Ankara’da yaşayan kardeşi Ş.K.’ya göndererek görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çekmesini istedi.

S., faks ile Ankara’dan gelen belgeyi okuluna verdi. Ancak belgeyi inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sahte olduğunu tespit etti. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan 4 çocuk annesi S. ifadesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara’nın Sincan İlçesi’nde adının İrfan olduğunu bildiği bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak işe başladığını söyledi.

''ÇOK PİŞMANIM. 19 SENELİK EMEKLERİM NE OLACAK?''

Erzurum’da göreve başladığını belirten S., “20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Ama çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak?” diye konuştu.

ÖĞRETMEN EŞİ DE ACI GERÇEĞİ 19 YIL SONRA ÖĞRENMİŞ

Cumhuriyet Savcısı Mustafa İsaoğlu, S.’nin nitelikli dolandırıcılıktan 2 yıldan 7 yıla kadar ve resmi belgede sahtecilik suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti.

S.’nin öğretmen olan eşinin de acı gerçeği 19 yıl sonra öğrendiği ortaya çıktı.

2005'TE YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLMİŞ

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan S.’den Trabzon’da görev yaptığı 11 yıl boyunca devletten aldığı 329 bin TL’nin faiziyle birlikte talep edileceği öğrenildi. Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen S., ödülünü Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştı. 11 yıldır görev yaptığı okuluna müze de kazandıran S.’nin 1997’de Erzurum’da valilik ve bakanlık tarafından da aylık ödüllendirme ve başarı belgesi aldığı ortaya çıktı.