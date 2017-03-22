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YILLARIN TELEVİZYONCUSU ''SİMİTÇİ'' OLDU

Yılların televizyoncusu ''simitçi'' oldu

Deneyimli televizyoncu Uyanış Tuğtaş Bayar, Simit Sarayı'nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine getirildi.

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Yıllarca çeşitli kanallarda ekonomi programları yapan deneyimli gazeteci simitçi oldu

Medyaradar'ın haberien göre; geçtiğimiz yılbaşında Ekonomi Müdürü olarak görev yaptığı 360 TV ile yollarını ayıran Uyanış Tuğtaş Bayar, Simit Sarayı'nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine getirildi.

Uyanış Tuğtaş Bayar, Yeditepe Üniversitesi Radyo - TV - sinema bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme üzerine Yüksek Lisans yapan Uyanış Tuğtaş Bayar, 13 yıldır medyada aktif olarak çalıştı. Skyturk, Show TV'de çalışan,  son olarak (Skyturk)360 TV'de Ekonomi Müdürü olan Bayar, yılbaşında 360 TV'den ayrılmıştı.

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