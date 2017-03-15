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YILLIK ENFLASYON 5 YILIN ZİRVESİNDE

Yıllık enflasyon 5 yılın zirvesinde

ABD'de yıllık baz 5 yıldan sonra enflasyon en yüksek seviyeye çıktı.

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ABD`de tüketici fiyatları yıllık bazda 2012`nin mart ayından beri en yüksek seviyeye çıktı, ABD`de enflasyon şubatta aylık % 0.1, yıllık %2.7 arttı

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Analistler de enflasyonda yüzde 0,1 artış olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Gıda ve enerji fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 0,2 arttı. Analistlerin de çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda bakıldığında ise TÜFE yüzde 2,7 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 2,2 artış gösterdi. Piyasa beklentisi TÜFE'de yüzde 2,7, çekirdek TÜFE'de yüzde 2,2 artış olacağı yönündeydi.

Aynı ayda ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1,0 azalırken, yıllık yüzde 15,2 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2 artış olurken, yıllık bazda değişim olmadı. Ülkede ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

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