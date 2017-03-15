Yıllık enflasyon 5 yılın zirvesinde

ABD`de tüketici fiyatları yıllık bazda 2012`nin mart ayından beri en yüksek seviyeye çıktı, ABD`de enflasyon şubatta aylık % 0.1, yıllık %2.7 arttı
ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Analistler de enflasyonda yüzde 0,1 artış olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.
Gıda ve enerji fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 0,2 arttı. Analistlerin de çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.
Yıllık bazda bakıldığında ise TÜFE yüzde 2,7 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 2,2 artış gösterdi. Piyasa beklentisi TÜFE'de yüzde 2,7, çekirdek TÜFE'de yüzde 2,2 artış olacağı yönündeydi.
Aynı ayda ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1,0 azalırken, yıllık yüzde 15,2 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2 artış olurken, yıllık bazda değişim olmadı. Ülkede ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0,1 artış gösterdi.
Danıştay'dan Hakan Fidan için bomba karar
Türkiye'den AB'ye tarihi rest
Eşinin internette bu fotoğraflarını görünce...
Nüfus cüzdanıyla ilgili emsal olacak karar !
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! 7 YILIN ZİRVESİNDE...
Meral Akşener: Millet devleti sokaktan topladı
Melih Gökçek'ten şoke eden Bülent Arınç iddiası
Hastanenin morgunda şoke eden görüntü
Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !
Kılıçdaroğlu: Alın size bir kavga
Fatih Portakal: Bana vatan haini diyebilirsiniz ama...
Almanya'nın ''çirkinliği'ne gurbetçi tokadı
YILLIK ENFLASYON 5 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de yıllık baz 5 yıldan sonra enflasyon en yüksek seviyeye çıktı.
ABD`de tüketici fiyatları yıllık bazda 2012`nin mart ayından beri en yüksek seviyeye çıktı, ABD`de enflasyon şubatta aylık % 0.1, yıllık %2.7 arttı
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS