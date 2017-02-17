  • TSK'dan 3 şehit için ses kaydı
  • Şoke eden görüntü ! Kadın kılığında yakalandı
  • Bakan Bozdağ resti çekti: Görevden ayrılırım
  • Erdoğan talimat verdi ! Tek çatı altında toplanacak
  • Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin bekası tehlikededir"

YILLIKTAN ATATÜRK ÇIKARILDI

Yıllıktan Atatürk çıkarıldı

Anadolu Ajansı'nın 2016 yıllığında Atatürk'ün ölüm yıldönümünden söz edilmemesi Meclis gündeminde..

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Anadolu Ajansı'nın 2016 yıllığında 10 Kasım'la ilgili bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünden söz edilmezken, padişah Abdülhamit'in 174'üncü doğum yıldönümü anılması CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'yi harekete geçirdi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ekici, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bu konuda soru önergesi yöneltti. Ekici, “Ajansın 2016 yıllığından kaç adet bastırılmıştır, maliyeti nedir? Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78' inci yıldönümüne yer verilmemesinin, 10 Kasım'da Anıtkabir'e akın eden yüz binlerin önemli haberler arasında görülmemesinin sorumlusu kimdir?” sorularına yanıt istedi.

541
-
Rezaleti oradan geçenler görüntülediRezaleti oradan geçenler görüntüledi
Jirki Aşireti oyunun rengini belli ettiJirki Aşireti oyunun rengini belli etti
Scarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklamasıScarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklaması
Ünlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldıÜnlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldı
İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklamaİran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama
Gerçeği 7 yıl boyunca ailesinden bile sakladıGerçeği 7 yıl boyunca ailesinden bile sakladı
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklaması
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı imara mı açılıyor ?Ayvalık Adaları Tabiat Parkı imara mı açılıyor ?
Türkiye'nin yeni yerli silahı sosyal medyadaTürkiye'nin yeni yerli silahı sosyal medyada
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS