Yılmaz Erdoğan'ın panik anları !

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gece Mahir İpek ve arkadaşlarıyla Rumelikavağı'nda Balıkçı Kahraman'da objektiflere yansıdı.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, arkadaşlarıyla birlikte akşam saatlerinde geldikleri Rumelikavağı'ndaki mekanda gece yarısına kadar oturan Yılmaz Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkmak istedi.

Mekanın arka kapısına yanaştırılan şoförlü lüks cipine binen Erdoğan ve arkadaşlarının bu hareketine bir anlam verilemedi.