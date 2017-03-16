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YILMAZER’İN İKİ KIZINA FETÖ GÖZALTISI

Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı

İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in iki kızı FETÖ'den gözaltına alındı.

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İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Sakarya Barosu'na kayıtlı avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer dün akşam gözaltına alındı. Diğer kızı kızı Rabia Fitnat Yılmazer ise Ankara'da gözaltına alındı.

Fethullahçı terör örgütüne yönelik açılan davalarda yargılanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer için soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine,dün evinde arama yapıldı. Aramada avukat Yılmazer'in evinde babasına ait 3'ü ruhsatlı 1'i ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi. Evde bulunan materyallara ise el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen avukat Yılmazer, tutuklu bulunan babası Ali Fuat Yılmazer'in avukatlığını yapıyordu.

 BİR KIZI DA ANKARA'DA GÖZALTINDA

Ali Fuat Yılmazer'in diğer kızı Rabia Fitnat Yılmazer hakkında da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. 

Karar üzerine, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim kaydı bulunan Rabia Fitnat Yılmazer, Ankara'da yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilecek olan Yılmazer'in KHK ile kapatılan Günün Yağmurları Derneği ve Çağın Mağdurları Derneğine üye olduğu öğrenildi.

Bu arada, Rabia Fitnat Yılmazer'in ablası Fatma Saadet Yılmazer de "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla bugün Sakarya'da gözaltına alınmıştı. Abla Saadet Yılmazer'in, örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'daki hesabında artış hareketlerinin bulunduğu ve KHK ile kapatılan Günün Mağdurları Derneği, Çağın Mağdurları Derneği üyesi olduğu ileri sürüldü.

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