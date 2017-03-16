Yılmazer’in kızına FETÖ gözaltısı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik açılan birden fazla davada sanık olarak yargılanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Fatma Yılmazer gözaltına alındı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan bazı derneklerle irtibatı tespit edilen Fatma Yılmazer'in örgütün avukat yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya'da yakalandığı, İstanbul'a getirildiği öğrenildi. ByLock kullanıcısı birden fazla kişiyle irtibatı da belirlenen Fatma Yılmazer, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınacak.

Yılmazer, Silivri Cezaevi'nde bulunan babası Ali Fuat Yılmazer'in avukatlığını yapıyordu.