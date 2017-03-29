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''YİNE ÖPTÜRMEDİ DUDAKTAN''

''Yine öptürmedi dudaktan''

Güney Amerika'ya tatil için giden Türkay'dan paylaşımlar art arda geliyor.

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Güney Amerika'ya tatil için giden Tuvana Türkay'dan paylaşımlar ardı adına geliyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran Tuvana Türkay'ın o paylaşımları haberimizde...

Geçtiğimiz hafta Brezilya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, rotasını Peru'ya çevirdi.
 
Güney Amerika'da rüya gibi anlar yaşayan Tuvana Türkay, sevimli hayvanları da fotoğraflamayı ihmal etmedi.

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 Güzel oyuncu, önceki gün Cusco şehrindeki bir hayvanat bahçesini ziyaret edip lamayla çekilen fotoğrafına, "Yine öptürmedi dudaktan" notunu düştü.

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