Güney Amerika'ya tatil için giden Tuvana Türkay'dan paylaşımlar ardı adına geliyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran Tuvana Türkay'ın o paylaşımları haberimizde...

Geçtiğimiz hafta Brezilya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, rotasını Peru'ya çevirdi.



Güney Amerika'da rüya gibi anlar yaşayan Tuvana Türkay, sevimli hayvanları da fotoğraflamayı ihmal etmedi.





Güzel oyuncu, önceki gün Cusco şehrindeki bir hayvanat bahçesini ziyaret edip lamayla çekilen fotoğrafına, "Yine öptürmedi dudaktan" notunu düştü.