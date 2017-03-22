  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiası
  • Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...
  • AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı

YLSY SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın, sözlü sınav sonuçları açıklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1416 sayılı kanun kapsamında Bakanlıkça verilen bursla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçlarının, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi'nden (REBUS) duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"YLSY Puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2016 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosu'ndan kurum kontenjanı tercihlerini ilerleyen zamanda http://yyegm.meb.gov.tr/ sitesinden ilan edilecek tarihler arasında http://www.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adayların sözlü sınavına girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda YLSY puanı üstünlüğüne göre, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Tercih yapmayan öğrenciler, herhangi bir kontenjana yerleştirilmeyecektir. Bu nedenle sınavda başarılı olan öğrencilerin, sözlü sınavına girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki alanda sadece bir kontenjan bile olsa tercihte bulunmaları yararlarına olacaktır."

132
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Ev kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişmeEv kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişme
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS