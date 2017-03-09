Yok böyle maaş ! 48 gün için 3 milyon TL

İngiltere eski Maliye Bakanı George Osboren, ABD merkezli fon yöneticisi Blackrock'a danışmanlık yapacak.



Osborne, Blackrock'a danışmanlık hizmeti için her 3 ayda bir 162,500 GBP olmak üzere toplam 650 bin GBP alacak. Yapılan anlaşmaya göre Osborne, Blackrock için yılda 48 gün çalışacak.



650 bin GBP yaklaşık 3 milyon liraya denk geliyor.