Yok böyle maaş ! 48 gün için 3 milyon TL

İngiltere eski Maliye Bakanı George Osboren, ABD merkezli fon yöneticisi Blackrock'a danışmanlık yapacak.
Osborne, Blackrock'a danışmanlık hizmeti için her 3 ayda bir 162,500 GBP olmak üzere toplam 650 bin GBP alacak. Yapılan anlaşmaya göre Osborne, Blackrock için yılda 48 gün çalışacak.
650 bin GBP yaklaşık 3 milyon liraya denk geliyor.
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