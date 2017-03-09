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YOK BÖYLE MAAŞ ! 48 GÜN İÇİN 3 MİLYON TL

Yok böyle maaş ! 48 gün için 3 milyon TL

İngiltere eski Maliye Bakanı George Osboren, danışmanlık hizmeti için yılda 650 bin GBP kazanacak.

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İngiltere eski Maliye Bakanı George Osboren, ABD merkezli fon yöneticisi Blackrock'a danışmanlık yapacak.

Osborne, Blackrock'a danışmanlık hizmeti için her 3 ayda bir 162,500 GBP olmak üzere toplam 650 bin GBP alacak. Yapılan anlaşmaya göre Osborne, Blackrock için yılda 48 gün çalışacak.

650 bin GBP yaklaşık 3 milyon liraya denk geliyor.

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